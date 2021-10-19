В Україні презентували “Віртуальний музей російської агресії”, в якому ілюструються факти порушень Росією територіальної цілісності України.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Віртуальний музей російської агресії”- сайт на якому проілюстровані факти порушень територіальної цілісності України Російською Федерацією. Зокрема, зникнення і викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала Росія, починаючи з 2014-го року.

Для того, щоб зобразити реальну картину використовували документальні факти, фото та відеодокази, публікації незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи.

Заявлена мета проєкту – акумулювати напрацювання органів державної влади, громадських ініціатив та міжнародних організацій з документування перебігу і наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України для представлення у сучасному доступному вигляді якнайширшій зацікавленій аудиторії.

Наразі на сайті розміщена експозиція щодо злочинів у Криму: документи, справи, фотографії, відеозаписи тощо.

Однак, за словами міністра, це лише початок.

“Нам потрібно віртуально захищати себе, бо війна йде на різних фронтах, в тому числі на фронті фальсифікацій та фейків. Експозиція щодо злочинів у Криму – лише початок. Далі у планах – кейси з окупації Донбасу”, – зазначив Олександр Ткаченко.

Ткаченко запевняє, що інформація з ресурсу також буде корисною і для іноземних журналістів, як “надійне джерело для висвітлення теми”. Тому для цього доступна англомовна версія.

На його переконання, “Віртуальний музей російської агресії” спростить роботу в частині доказової бази щодо анексії Криму”.

Відвідати музей можна за посиланням.