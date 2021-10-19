Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
“Віртуальний музей російської агресії”- сайт на якому проілюстровані факти порушень територіальної цілісності України Російською Федерацією. Зокрема, зникнення і викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала Росія, починаючи з 2014-го року.
Для того, щоб зобразити реальну картину використовували документальні факти, фото та відеодокази, публікації незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи.
Заявлена мета проєкту – акумулювати напрацювання органів державної влади, громадських ініціатив та міжнародних організацій з документування перебігу і наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України для представлення у сучасному доступному вигляді якнайширшій зацікавленій аудиторії.
Наразі на сайті розміщена експозиція щодо злочинів у Криму: документи, справи, фотографії, відеозаписи тощо.
Однак, за словами міністра, це лише початок.
“Нам потрібно віртуально захищати себе, бо війна йде на різних фронтах, в тому числі на фронті фальсифікацій та фейків. Експозиція щодо злочинів у Криму – лише початок. Далі у планах – кейси з окупації Донбасу”, – зазначив Олександр Ткаченко.
Ткаченко запевняє, що інформація з ресурсу також буде корисною і для іноземних журналістів, як “надійне джерело для висвітлення теми”. Тому для цього доступна англомовна версія.
На його переконання, “Віртуальний музей російської агресії” спростить роботу в частині доказової бази щодо анексії Криму”.
Відвідати музей можна за посиланням.
- Нагадаємо, що український фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” про життя в прифронтовій зоні режисерки Ірини Цілик здобув головну нагороду кінофестивалю “MajorDocs”.