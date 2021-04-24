В Україні зареєстрували понад 12 тис. нових випадків COVID-19

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 508 осіб;
- летальних випадків – 392;
- одужало – 13 687 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 92 136 (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 017 341 особа;
- одужало – 1 565 954 особи;
- летальних випадків – 42 092;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 214 479.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.
Водночас, за минулу добу в Україні проти COVID-19 прищепили 14 339 людей. Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 522 385 людей, з них отримали 1 дозу – отримали 1 дозу – 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;
- Вінницька область – 332 випадки/ 494 щеплення;
- Волинська область – 346 випадків/ 325 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;
- Донецька область – 754 випадки/ 655 щеплень;
- Житомирська область – 288 випадків/ 357 щеплень;
- Закарпатська – 219 випадків/ 657 щеплень;
- Запорізька область – 621 випадок/ 1 128 щеплень;
- Івано-Франківська область – 123 випадки/ 383 щеплення;
- Київська область – 815 випадків/ 406 щеплень;
- Кіровоградська область – 197 випадків/ 299 щеплень;
- Луганська область – 255 випадків/ 316 щеплень;
- Львівська область – 747 випадків/ 673 щеплення;
- Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;
- Одеська область – 841 випадок/ 948 щеплень;
- Полтавська область – 641 випадок/ 255 щеплень;
- Рівненська область – 518 випадків/ 497 щеплень;
- Сумська область – 370 випадків/ 147 щеплень;
- Тернопільська область – 268 випадків/ 284 щеплення;
- Харківська область – 964 випадки/ 1 353 щеплення;
- Херсонська область – 201 випадок/ 417 щеплень;
- Хмельницька область – 479 випадків/ 719 щеплень;
- Черкаська область – 592 випадки/ 300 щеплень;
- Чернівецька область – 166 випадків/ 550 щеплень;
- Чернігівська область – 380 випадків/ 336 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та 431 пунктом щеплення.
Станом на 23 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 250 людей.
Карантин в Україні
Днями Кабінет Міністрів України продовжив дію режиму надзвичайної ситуації та адаптивного карантину до 30 червня.
Адаптивний карантин знову почав діяти в Україні з 24 лютого. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозувалося на кінець квітня.
Однак прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що в запровадженні тотального локдауну по всій території України немає потреби. 14 квітня він знову повторив цю тезу.
19 квітня Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі коронавірусу, але незабаром очікується новий.