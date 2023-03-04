Наразі в Україні розслідують 171 випадок сексуального насильства проти українців з боку військових РФ. Серед постраждалих — 39 чоловіків.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на слова першої леді Олени Зеленської.

Зазначається, що постраждали не лише жінки — серед жертв росіян 39 чоловіків. 13 — неповнолітніх, серед них — хлопчик.

За її словами, про ці випадки стало відомо тому, що люди знайшли в собі сили говорити: “Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях — ми не знаємо”, — сказала Зеленська.

Вона зазначила, що кількість і неприхованість ґвалтувань мирних українців дає впевненість у тому, що це — політика російської армії.

“Це їхня свідома психологічна і фізична зброя проти українців”, — констатувала перша леді.

Водночас президент України Володимир Зеленський додав, що кожне насилля, що “ламає життя людини, має призводити до законного й справедливого судового рішення”.