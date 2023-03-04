Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на слова першої леді Олени Зеленської.
Зазначається, що постраждали не лише жінки — серед жертв росіян 39 чоловіків. 13 — неповнолітніх, серед них — хлопчик.
За її словами, про ці випадки стало відомо тому, що люди знайшли в собі сили говорити: “Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях — ми не знаємо”, — сказала Зеленська.
Вона зазначила, що кількість і неприхованість ґвалтувань мирних українців дає впевненість у тому, що це — політика російської армії.
“Це їхня свідома психологічна і фізична зброя проти українців”, — констатувала перша леді.
Водночас президент України Володимир Зеленський додав, що кожне насилля, що “ламає життя людини, має призводити до законного й справедливого судового рішення”.
- На окупованих Росією територіях України фіксують випадки сексуальних злочинів щодо українських жінок, чоловіків та дітей.
- Минулими днями міжнародна команда юридичних консультантів працювала з місцевими прокурорами у відвойованому Україною місті Херсон, коли вони почали збирати докази ймовірних сексуальних злочинів російських військ у межах повномасштабного розслідування.