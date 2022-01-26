Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) повідомило про реєстрацію нового препарату для лікування коронавірусу. Йдеться про таблетки "Молнупіравір", призначені для екстреного застосування.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Як зазначили у міністерстві, таблетки “Молнупіравір” передусім застосовують при лікуванні вірусу COVID-19 серед пацієнтів з груп ризику. Препарат допомагає убезпечити хворих від переходу вірусу з легкої до середньої чи важкої форм захворювання.

“Ми завчасно почали підготовку до нової хвилі пандемії. Ще у 2021 році почали перемовини про закупку 300 000 курсів препарату “Молнупіравір”. Сьогодні ми завершили реєстрацію препарату та очікуємо на його надходження найближчим часом”, – розповів перший заступник глави МОЗ Олександр Комаріда.

За даними МОЗ, “Молнупіравір” є препаратом прямої дії, що спрямований на блокування ферменту, який потрібен вірусу для відтворення генетичного коду. Таким чином запобігається розмноження вірусу та знижується ризик важкого перебігу захворювання.

“Препарат виготовлений у формі таблеток. Саме тому, немає особливих вимог його зберігання. А ще його зручно приймати”, – додали у МОЗ.

Зазначається, що в інших країнах “Молнупіравір” використовують для лікування пацієнтів, які входять до груп ризику. А це ті, хто страждають надмірною вагою, мають цукровий діабет чи хвороби серця, або ті, кому за 60.