Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Як зазначили у міністерстві, таблетки “Молнупіравір” передусім застосовують при лікуванні вірусу COVID-19 серед пацієнтів з груп ризику. Препарат допомагає убезпечити хворих від переходу вірусу з легкої до середньої чи важкої форм захворювання.
“Ми завчасно почали підготовку до нової хвилі пандемії. Ще у 2021 році почали перемовини про закупку 300 000 курсів препарату “Молнупіравір”. Сьогодні ми завершили реєстрацію препарату та очікуємо на його надходження найближчим часом”, – розповів перший заступник глави МОЗ Олександр Комаріда.
За даними МОЗ, “Молнупіравір” є препаратом прямої дії, що спрямований на блокування ферменту, який потрібен вірусу для відтворення генетичного коду. Таким чином запобігається розмноження вірусу та знижується ризик важкого перебігу захворювання.
“Препарат виготовлений у формі таблеток. Саме тому, немає особливих вимог його зберігання. А ще його зручно приймати”, – додали у МОЗ.
Зазначається, що в інших країнах “Молнупіравір” використовують для лікування пацієнтів, які входять до груп ризику. А це ті, хто страждають надмірною вагою, мають цукровий діабет чи хвороби серця, або ті, кому за 60.
- Нагадаємо, що 25 січня в Україні зафіксували 24 321 випадок інфікування COVID-19. Захворіло 2 809 дітей та 642 медпрацівники.
- Також стало відомо, що виробники вакцини Pfizer оголосили про початок дослідження ефективності спеціальної вакцини проти нового штаму Omicron.
- Окрім цього, міністерство освіти і науки України рекомендує учнів шкіл 5-11 класів, студентів закладів професійно-технічної освіти та закладів фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління відправити на дистанційне навчання.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко, який вдруге захворів на COVID-19 від початку епідемії в Україні, тиждень тому одужав та поділився досвідом подолання вірусу штаму Omicron.