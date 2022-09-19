19 вересня в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп. Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому. Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку.

Перший випадок відповідного захворювання був зареєстрований 15 вересня. За попередніми даними, між собою вказані випадки не пов’язані.

У липні в Україну у межах гуманітарної допомоги доставили ПЛР-тести, для проведення щонайменше 5 тисяч досліджень для діагностики вказаного захворювання. Тоді ж їх було розподілено в регіони. Наразі в Україні є можливість виявляти вказане захворювання в кожному регіонів.

Під час лікування віспи мавп українські медики використовують затверджені рекомендації ВООЗ та міжнародні протоколи щодо діагностики та виявлення відповідного захворювання.

Зважаючи на те, що специфічні ліки наразі недоступні для широкого загалу, то йдеться у першу чергу про симптоматичне лікування. У МОЗ нагадали, що віспа мавп — віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.

Симптоми

До основних симптомів віспи мавп належать:

гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м’язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Висип у вигляді прищів або пухирів спершу з’являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла, наприклад, на руках, ногах, грудях, статевих органах або задньому проході. Висип проходить різні стадії до повного загоєння.

У когось мавпяча віспа може викликати легкі симптоми, в інших – серйозні наслідки із потребою лікування в умовах медичних закладів. Зазвичай, у групу підвищеного ризику тяжкого перебігу цього захворювання входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом.

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Поширення

Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.

Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри.

Профілактика

У МОЗ закликали уникати тісного контакту “шкіра до шкіри” з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп та контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.

Також необхідно регулярно мити руки з милом або використовувати дезінфекційний засіб на спиртовій основі. Особливо це варто робити перед їдою, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатися власного обличчя.

У міністерстві також закликали дезінфікувати та мити поверхні, до яких зазвичай торкаєтесь у середовищах, де могли бути інфіковані люди.

Вакцинація

Наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їх виробництво та запаси дуже обмежені. У деяких країнах вже проводять вакцинацію груп ризику, зважаючи на поширення захворювання. Раніше вакцинація проти віспи мавп здійснювалася лише в ендемічних для цієї інфекції країнах, тобто країнах Африки.

“В Україні необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає, зважаючи на відсутність зареєстрованих випадків та знижену ймовірність їх занесення. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не рекомендує масову вакцинацію”, – зазначили у пресслужбі.

Лікування

Зазвичай використовується симптоматичне лікування (знеболювальне, жарознижувальне).

Якщо є підозра на віспу мавп, то варто звернутись за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших.

Водночас перебувати на самоізоляції необхідно, допоки всі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри. Важливо, що йдеться також про ті виразки, які знаходяться всередині тіла, до прикладу, в роті.