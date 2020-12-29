Кабінет Міністрів України схвалив проєкт указу про введення щорічної премії учасникам зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з найвищим результатом.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

“28 грудня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт указу президента про премію учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО”, – сказано в повідомленні.

Передбачено заснування 20 щорічних премій, які будуть виплачуватися одноразово. Розмір кожної премії складе 5000 гривень.

Премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасників, які набрали 200 балів з двох і більше навчальних предметів.

Після схвалення Кабміну проєкт указу повинен підписати президент Володимир Зеленський.