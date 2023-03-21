Про це інформує пресслужба СБУ.
Відтак, 15 лютого 2022 року посадовці РФ підтримали постанову щодо звернення до Володимира Путіна з проханням визнати “незалежність” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
А вже 22 лютого – проголосували за ратифікацію так званого “договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу” між РФ і терористичними організаціями “Л/ДНР”.
За даними правоохоронців, надалі Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії.
На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Відтак, кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Отже, серед засуджених:
- Алтухов Сергій Вікторович, 23.02.1982 р.н.
- Альшевських Андрій Геннадійович, 14.05.1972 р.н.
- Амельченкова Ольга Миколаївна, 05.09.1990 р.н.
- Анікєєв Андрій Анатолійович, 16.12.1961 р.н.
- Анікєєв Григорій Вікторович, 28.02.1972 р.н.
- Артамонова Валентина Миколаївна, 13.12.1960 р.н.
- Аршба Отарі Іонович, 12.04.1955 р.н.
- Аршинова Альона Ігорівна, 03.03.1985 р.н.
- Баженов Тимофій Тимофійович, 25.01.1976 р.н.
- Байгускаров Заріф Закірович, 30.06.1967 р.н.
- Борцов Микола Іванович, 08.05.1945 р.н.
- Булавінов Вадим Євгенійович, 20.03.1963 р.н.
- Ісламов Дмитро Вікторович, 05.12.1977 р.н.
- Кузьмін Михайло Володимирович, 28.02.1972 р.н.
- Майданов Денис Васильович, 17.02.1976 р.н.
- Панков Микола Васильович, 05.01.1965 р.н.
- Петров Юрій Олександрович, 10.04.1947 р.н.
- Пилипенко Ольга Василівна, 04.01.1966 р.н.
- Півненко Валентина Миколаївна, 14.06.1947 р.н.
- Погорєлий Дмитро Вікторович, 04.10.1977 р.н.
Оскільки засуджені зараз перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання.
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