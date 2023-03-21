До 15 років ув’язнення засуджено ще 20 депутатів Держдуми РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак, 15 лютого 2022 року посадовці РФ підтримали постанову щодо звернення до Володимира Путіна з проханням визнати “незалежність” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже 22 лютого – проголосували за ратифікацію так званого “договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу” між РФ і терористичними організаціями “Л/ДНР”.

За даними правоохоронців, надалі Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії.

На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Відтак, кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Отже, серед засуджених:

Алтухов Сергій Вікторович, 23.02.1982 р.н.

Альшевських Андрій Геннадійович, 14.05.1972 р.н.

Амельченкова Ольга Миколаївна, 05.09.1990 р.н.

Анікєєв Андрій Анатолійович, 16.12.1961 р.н.

Анікєєв Григорій Вікторович, 28.02.1972 р.н.

Артамонова Валентина Миколаївна, 13.12.1960 р.н.

Аршба Отарі Іонович, 12.04.1955 р.н.

Аршинова Альона Ігорівна, 03.03.1985 р.н.

Баженов Тимофій Тимофійович, 25.01.1976 р.н.

Байгускаров Заріф Закірович, 30.06.1967 р.н.

Борцов Микола Іванович, 08.05.1945 р.н.

Булавінов Вадим Євгенійович, 20.03.1963 р.н.

Ісламов Дмитро Вікторович, 05.12.1977 р.н.

Кузьмін Михайло Володимирович, 28.02.1972 р.н.

Майданов Денис Васильович, 17.02.1976 р.н.

Панков Микола Васильович, 05.01.1965 р.н.

Петров Юрій Олександрович, 10.04.1947 р.н.

Пилипенко Ольга Василівна, 04.01.1966 р.н.

Півненко Валентина Миколаївна, 14.06.1947 р.н.

Погорєлий Дмитро Вікторович, 04.10.1977 р.н.

Оскільки засуджені зараз перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання.