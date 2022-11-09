Ще п'ятеро бойовиків терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР", які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк, проведуть від 10 до 13 років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Завдяки доказовій базі, яку зібрали правоохоронці, п’ятьох учасників терористичних організацій “Л/ДНР” засуджено. Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10 років позбавлення волі.

За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадники увійшли до складу окупаційних угруповань РФ й брали участь у штурмі українських міст на сході України. Відтак, до 13 років ув’язнення засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк.

Українські захисники взяли зловмисників у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки у Луганській області.

За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної війни Росії проти України приєднались до так званої “4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР”, що входила до складу другого армійського корпусу РФ. Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони України на Луганському напрямку.

Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі. Під час слідства встановлено, що зловмисник перебував у складі так званого “105-го стрелкового полка ДНР” першого армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я.

У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки. Втім, українські військові підбили ворожу БМП, в якій пересувався зловмисник, і затримали його.