Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Завдяки доказовій базі, яку зібрали правоохоронці, п’ятьох учасників терористичних організацій “Л/ДНР” засуджено. Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10 років позбавлення волі.
За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадники увійшли до складу окупаційних угруповань РФ й брали участь у штурмі українських міст на сході України. Відтак, до 13 років ув’язнення засуджено чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк.
Українські захисники взяли зловмисників у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки у Луганській області.
За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної війни Росії проти України приєднались до так званої “4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР”, що входила до складу другого армійського корпусу РФ. Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони України на Луганському напрямку.
Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі. Під час слідства встановлено, що зловмисник перебував у складі так званого “105-го стрелкового полка ДНР” першого армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я.
У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки. Втім, українські військові підбили ворожу БМП, в якій пересувався зловмисник, і затримали його.
- Агентку Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ, яка збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ, засуджено до 7 років позбавлення волі.
- У результаті масштабної роботи слідчих Служби безпеки України до 15 років ув’язнення засуджено ще одного зрадника, який під час тимчасової окупації частини Київської області надавав окупантам інформацію про місця перебування учасників руху опору, зокрема бійців місцевої самооборони.