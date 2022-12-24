Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними СБУ, під час захоплення Ізюмського району зловмисники виконували завдання РФ щодо виявлення та фізичної ліквідації учасників антитерористичної операції на сході України.
У жовтні 2002 року контррозвідникам СБУ разом зі спецпризначенцями ЦСО “А” вдалося знешкодили ворожу групу під час бойової операції. Під час оперативно-бойових заходів четверо російських диверсантів було затримано.
Суд призначив їм покарання у вигляді 11 років ув’язнення кожному. Серед них – двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу ЗС РФ (ГРУ). Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії.
Саме вони на початку вересня 2022 року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО. Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові.
До потерпілих застосовували жорстокі тортури та погрожували вбивством. Саме такими методами загарбники проводили допити й намагалися дізнатися інформацію про інших українських захисників.
- До 15 років за ґратами засуджено учасника терористичної організації “ДНР”, який воював проти України й розвідував позиції українських військових на Запорізькому напрямку.
- За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засуджено депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.