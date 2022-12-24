Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними СБУ, під час захоплення Ізюмського району зловмисники виконували завдання РФ щодо виявлення та фізичної ліквідації учасників антитерористичної операції на сході України.

У жовтні 2002 року контррозвідникам СБУ разом зі спецпризначенцями ЦСО “А” вдалося знешкодили ворожу групу під час бойової операції. Під час оперативно-бойових заходів четверо російських диверсантів було затримано.

Суд призначив їм покарання у вигляді 11 років ув’язнення кожному. Серед них – двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу ЗС РФ (ГРУ). Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії.

Саме вони на початку вересня 2022 року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО. Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові.

До потерпілих застосовували жорстокі тортури та погрожували вбивством. Саме такими методами загарбники проводили допити й намагалися дізнатися інформацію про інших українських захисників.