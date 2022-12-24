До 11 років ув’язнення засуджено чотирьох учасників диверсійно-розвідувальної групи РФ, які у вересні цього року викрали трьох учасників АТО.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними СБУ, під час захоплення Ізюмського району зловмисники виконували завдання РФ щодо виявлення та фізичної ліквідації учасників антитерористичної операції на сході України.

У жовтні 2002 року контррозвідникам СБУ разом зі спецпризначенцями ЦСО “А” вдалося знешкодили ворожу групу під час бойової операції. Під час оперативно-бойових заходів четверо російських диверсантів було затримано.

Суд призначив їм покарання у вигляді 11 років ув’язнення кожному. Серед них – двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу ЗС РФ (ГРУ). Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії.

Саме вони на початку вересня 2022 року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО. Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові.

До потерпілих застосовували жорстокі тортури та погрожували вбивством. Саме такими методами загарбники проводили допити й намагалися дізнатися інформацію про інших українських захисників.