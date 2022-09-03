За матеріалами військової контррозвідки СБУ, суд призначив 15 років ув’язнення бойовику терористичної організації так званої "ДНР", який воював проти України на південному фронті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Наприкінці червня цього року зловмисник був затриманий співробітниками Служби безпеки спільно з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення у Запорізькій області.

За даними слідства, колаборантом виявився мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до бойовиків так званої “Народної міліції ДНР”. Отримавши посаду гранатометника, зрадник брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.

З початком широкомасштабної війни РФ він воював проти України у складі 129-го стрілецького полку 70-ї армії ЗС РФ. У складі ворожих військ зловмисник чергував на блокпостах загарбників у тимчасово окупованих селищах Заозерне та Новогригорівка Херсонської області.

Потім його призначили “охороняти” захоплені мости на Запоріжжі, які російські окупанти використовували для переправлення зброї та боєприпасів на передню лінію фронту.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.