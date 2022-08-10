Трьох бойовиків так званої "ДНР", які воювали у складі збройних сил РФ проти України, засудили до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Суд визнав винними у державній зраді трьох бойовиків терористичної організації “ДНР” і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними правоохоронців, усі вони входили до складу незаконного збройного формування так званого “4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку ДНР”. Вони потрапили у полон наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини Сумської області.

У повідомленні зазначається, що 24 лютого 2022 року зазначені особи, попри те, що не мали військового досвіду, добровільно вступили до лав бойовиків, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси.

Вже на початку березня під керівництвом військовослужбовців РФ вони пройшли короткотермінове військове навчання на території Білгородської області. Після його закінчення їх відправили воювати на Сумському напрямку.

Крім того, було встановлено, що окупанти залучали зрадників для облаштування та укріплення бойових позицій і блокпостів на тимчасово окупованих територіях. А також для здійснення контрольно-пропускних та охоронних функцій на блок-постах та позиціях ворога.