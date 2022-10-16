Про це інформує Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде без опадів.
В Івано-Франківській, Волинській і Закарпатській областях, а також в Одесі й на півдні країни день буде сонячним, а термометри покажуть +16…+18 °С. У західних, центральних і східних областях вночі та вранці місцями можливий туман.
У решті західних областей, а також на сході України повітря прогріється вдень до +13…+15 °С.
У центрі й на півночі очікується до +12…+13 °С.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, до вівторка включно в Україні — хороша стабільна погода.
“Сонечко, часом тумани, нічний вже невеликий морозець, вдень +10+15, на заході та півдні +14+19 градусів”, – розповіла вона.
Але попередила, що у середу-четвер збільшиться хмарність і очікується похолодання.