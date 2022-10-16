У неділю, 16 жовтня, в Україні буде без опадів, і попри легкі заморозки вночі, вдень буде досить тепло.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні буде без опадів.

В Івано-Франківській, Волинській і Закарпатській областях, а також в Одесі й на півдні країни день буде сонячним, а термометри покажуть +16…+18 °С. У західних, центральних і східних областях вночі та вранці місцями можливий туман.

У решті західних областей, а також на сході України повітря прогріється вдень до +13…+15 °С.

У центрі й на півночі очікується до +12…+13 °С.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, до вівторка включно в Україні — хороша стабільна погода.

“Сонечко, часом тумани, нічний вже невеликий морозець, вдень +10+15, на заході та півдні +14+19 градусів”, – розповіла вона.

Але попередила, що у середу-четвер збільшиться хмарність і очікується похолодання.