Правоохоронці затримали російського агента, який корегував ракетні удари по Запоріжжю. Натомість російські окупанти пообіцяли зловмиснику "керівну посаду" у разі окупації міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними Служби безпеки України, агент РФ розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту та збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об’єктах цивільної і критичної інфраструктури Запорізької області.

Російські загарбники обіцяли колаборанту одну з “керівних посад” в окупаційній адміністрації, якщо їм вдасться захопити місто. Проте сам зловмисник планував приєднатися до так званих “розстрільних груп” загарбників, щоб катувати й вбивати українських військових.

Правоохоронці зазначили, що зрадник був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ для розвідувально-підривної діяльності.

“Одержані від нього матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та планування диверсій”, – зазначили у СБУ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.