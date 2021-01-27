В Україні викрили та заблокували діяльність транснаціонального хакерського злочинного угруповання. Учасники цього угрупування розповсюджували найнебезпечніше і найстійкіше вірусне програмне забезпечення – “EMOTET”.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Зокрема, у спецоперації брали участь правоохоронні органи Німеччини, США, Великобританії та Нідерландів.

Злочинці надсилали електронні листи у вигляді попередження про безпеку облікового запису, запрошення на вечірку, або навіть застереження щодо поширення COVID-19. Хакери поширювали вірус шляхом спам-розсилок, через документи Word, Excel тощо. Сервери вірусного ПЗ знаходилися у десятках країн світу.

“Проникнувши у програмне забезпечення, вірус використовував «інфіковану» техніку для подальшої розсилки, а також встановлював на пристрій додаткові віруси. У результаті шкідливе програмне забезпечення викрадало персональні дані користувачів, зокрема паролі, логіни, історію браузера, платіжні та банківські дані тощо. Надалі зловмисники перераховували гроші на свої підконтрольні рахунки”, – повідомили у Нацполіції.

Наразі затримано двох громадян України, які забезпечували розповсюдження вірусу. Підтверджено, що вони завдали збитків банкам і фінансовим установам США та Європи на 2,5 мільярда доларів.

Кіберполіцейські спільно з правоохоронцями іноземних держав одночасно провели обшуки на території України, Нідерландів, Німеччини, Франції, Литви, Канади, США та Великобританії.

В рамках обшуків вилучено серверне обладнання, комп’ютерну техніку, носії інформації, що містять відомості про компанії, на які здійснювалися кібератаки, банківські картки, гроші, “чорнові” записи з паролями, логінами та ключами до закриптованих сервісів.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.