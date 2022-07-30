Зображення: facebook/СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисник надавав своїм “клієнтам” усі необхідні підроблені документи, серед них були й листи, які підтверджували нібито навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Ці послуги коштували 3,5 тисячі доларів з однієї особи.

В СБУ зазначили, що послугами зловмисника скористалися майже 20 громадян. Проте їх особи вже встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Було задокументовано факт одержання передплати у розмірі – 1500 доларів. Після цього чоловіка затримали у Києві під час передачі повного пакета підроблених документів.

Під час обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили готові до збуту підробки, комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.

Зображення: facebook/СБУ

Нагадаємо, що у зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану в країні почастішали випадки використання чоловіками підроблених документів. ДПС України на кордонах з країнами ЄС виявило понад 2 200 фактів використання підроблених документів, які надають право виїзду за межі території України під час дії воєнного стану.