Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, зловмисник надавав своїм “клієнтам” усі необхідні підроблені документи, серед них були й листи, які підтверджували нібито навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Ці послуги коштували 3,5 тисячі доларів з однієї особи.
В СБУ зазначили, що послугами зловмисника скористалися майже 20 громадян. Проте їх особи вже встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.
Було задокументовано факт одержання передплати у розмірі – 1500 доларів. Після цього чоловіка затримали у Києві під час передачі повного пакета підроблених документів.
Під час обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили готові до збуту підробки, комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.
Нагадаємо, що у зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану в країні почастішали випадки використання чоловіками підроблених документів. ДПС України на кордонах з країнами ЄС виявило понад 2 200 фактів використання підроблених документів, які надають право виїзду за межі території України під час дії воєнного стану.
- Державна прикордонна служба України опублікувала правила щодо перетину державного кордону для чоловіків, які мають подвійне громадянство.
- Раніше повідомлялося, що чоловікам призовного віку не дозволять виїжджати за межі України, допоки в державі триває повномасштабна війна проти РФ і введено воєнний стан.
- З огляду на поширення фейків щодо виїзду чоловіків за кордон з України під час воєнного стану, ЦПД спростував найрозповсюдженіші з них.