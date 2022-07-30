Служба безпеки України затримала киянина, який організував незаконне переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації під час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисник надавав своїм “клієнтам” усі необхідні підроблені документи, серед них були й листи, які підтверджували нібито навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Ці послуги коштували 3,5 тисячі доларів з однієї особи.

В СБУ зазначили, що послугами зловмисника скористалися майже 20 громадян. Проте їх особи вже встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Було задокументовано факт одержання передплати у розмірі – 1500 доларів. Після цього чоловіка затримали у Києві під час передачі повного пакета підроблених документів.

Під час обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили готові до збуту підробки, комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, що у зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану в країні почастішали випадки використання чоловіками підроблених документів. ДПС України на кордонах з країнами ЄС виявило понад 2 200 фактів використання підроблених документів, які надають право виїзду за межі території України під час дії воєнного стану.