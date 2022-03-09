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В Україні затримали пілотів, які бомбили Сирію, та секретний GPS-навігатор

Збройні сили України днями розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття. Наша сторона отримала секретний GPS-навігатор окупантів та взяла у полон пілотів СУ-30, які бомбили мирне населення.

Середа, 9 березня 2022, 15:29
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Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

На GPS-пристрої містяться дані пересувань і “заплановані точки” наступу загарбників. Навігатор належав “елітному” 108-му десантно-штурмовому полку противника. Ці окупанти намагалися атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки.

“Українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога”, — додали у повідомлення.

  • В Україні затримали пілотів, які бомбили Сирію, та секретний GPS-навігатор

  • В Україні затримали пілотів, які бомбили Сирію, та секретний GPS-навігатор

  • В Україні затримали пілотів, які бомбили Сирію, та секретний GPS-навігатор

В Україні затримали пілотів, які бомбили Сирію, та секретний GPS-навігатор // 3 фото

Також підбиті окупанти на СУ-30 розповіли, що на теренах України вони виконували розвідку та прикриття власних військ. Серед них були пілоти, які безкарно бомбили місцеве населення та винищували Сирію, підтримуючи диктаторський режим. Полонені розповіли, що їхній літак підбили ракетами двічі, після чого вони катапультувалися.

“Тепер на полонених чекають довгі розмови зі слідчими і контррозвідниками СБУ, які встановлюють всіх причетних до війни. Кожен ворог буде покараний”, — резюмували у Держспецзв’язку.

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