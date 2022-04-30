В Україні затвердили перелік робочих та вихідних днів у травні 2022 року з огляду на війну.

Про це йдеться у відповідному законі.

Стаття 6 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану встановлює особливі правила визначення робочих, святкових та вихідних днів. Варто зазначити, що зупинено дію статті 73 Кодексу законів про працю.

Спочатку передбачалося, що українці відпочиватимуть у понеділок, 2 травня, та у понеділок, 9 травня. Проте на тлі повномасштабного російського вторгнення ці дні стали робочими. Водночас робота оплачується у звичайному порядку.

Перелік вихідних:

1 травня;

7—8 травня;

14—15 травня;

21—22 травня;

28—29 травня.

З 31 дня цього місяця робочими будуть 22.

У такий спосіб, у травні 2022 року робочими є всі дні, окрім субот та неділь.