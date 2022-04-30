Про це йдеться у відповідному законі.
Стаття 6 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану встановлює особливі правила визначення робочих, святкових та вихідних днів. Варто зазначити, що зупинено дію статті 73 Кодексу законів про працю.
Спочатку передбачалося, що українці відпочиватимуть у понеділок, 2 травня, та у понеділок, 9 травня. Проте на тлі повномасштабного російського вторгнення ці дні стали робочими. Водночас робота оплачується у звичайному порядку.
Перелік вихідних:
- 1 травня;
- 7—8 травня;
- 14—15 травня;
- 21—22 травня;
- 28—29 травня.
- З 31 дня цього місяця робочими будуть 22.
У такий спосіб, у травні 2022 року робочими є всі дні, окрім субот та неділь.
- Нагадаємо, що на Херсонщині призначена армією РФ “влада” Каховки та Нової Каховки планує влаштувати масштабне святкування 9 травня.