Про це йдеться у відповідному законі.

Стаття 6 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану встановлює особливі правила визначення робочих, святкових та вихідних днів. Варто зазначити, що  зупинено дію статті 73 Кодексу законів про працю.

Спочатку передбачалося, що українці відпочиватимуть у понеділок, 2 травня, та у понеділок, 9 травня. Проте на тлі повномасштабного російського вторгнення ці дні стали робочими. Водночас робота оплачується у звичайному порядку.

Перелік вихідних:

  • 1 травня;
  • 7—8 травня;
  • 14—15 травня;
  • 21—22 травня;
  • 28—29 травня.
  • З 31 дня цього місяця робочими будуть 22.

У такий спосіб, у травні 2022 року робочими є всі дні, окрім субот та неділь.