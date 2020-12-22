В Україні затвердили план вакцинації населення проти COVID-19: що важливо знати

У вівторок, 22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Документ розробляли фахівці ЦГЗ спільно з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

За словами очільника ЦГЗ Ігоря Кузіна, планується протягом 2021–2022 років вакцинувати проти COVID-19 щонайменше 50% населення України (20 млн людей).

“Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до Календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб”, — додав очільник ЦГЗ.

У документі детально враховано цільові групи, логістичні маршрути, навчання медиків, комунікацію та розгортання мобільних бригад. План оновлюватимуть кожні два тижні, аби він відповідав актуальній ситуації.

Українців вакцинують у чотири етапи:

січень–квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

квітень–червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

червень–вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021—березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцинація відбуватиметься на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

За минулу добу в Україні зафіксовано ​​8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.