Covid-19 Україна

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В Україні затвердили план вакцинації населення проти COVID-19: що важливо знати

У вівторок, 22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Вівторок, 22 грудня 2020, 15:59

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Документ розробляли фахівці ЦГЗ спільно з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ. 

За словами очільника ЦГЗ Ігоря Кузіна, планується протягом 2021–2022 років вакцинувати проти COVID-19 щонайменше 50% населення України (20 млн людей).

“Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до Календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб”, — додав очільник ЦГЗ.

У документі детально враховано цільові групи, логістичні маршрути, навчання медиків, комунікацію та розгортання мобільних бригад. План оновлюватимуть кожні два тижні, аби він відповідав актуальній ситуації.

Українців вакцинують у чотири етапи:

  • січень–квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
  • квітень–червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
  • червень–вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
  • вересень 2021—березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцинація відбуватиметься на базі наявних пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.

  • Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
  • Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
  • Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, незважаючи на те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.
Теги: COVID-19, вакцина, вакцинація в Україні, Коронавірус

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