Про це повідомляє Комітет з питань аграрної та земельної політики.
Через повномасштабне вторгнення російських окупантів вдалось засіяти лише три чверті орних земель України. Все це через те, що аграрії зіткнулися з нестачею палива, обстрілами, мінуванням території та проблемами з логістикою.
За прогнозами Мінагрополітики в Україні має бути повне забезпечення внутрішнього споживання всіма ключовими сільськогосподарськими культурами на рівні 65 млн тонн зернових, зернобобових та олійних. Також передбачається експорт в обсязі близько 30 млн тонн.
Окрім того, цьогоріч змінилася пріоритетність щодо посівних культур.Найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника та сої.
Наприклад, якщо у 2021 році ярої пшениці було посіяно 42 тис. га, то цього року – майже 200 тис. га. Тому що пшениця важлива для продовольчої безпеки та менш вибаглива культура з точки зору матеріальних ресурсів.
Проте соя залишилася на рівні минулого року – близько 1 250 га.
Площі посівів під соняшник скоротилися несуттєво і зберегли високий показник у 4 млн 700 тис. га.
Натомість відбулося скорочення посівів кукурудзи. Цього року 4 млн 600 тис., а минулого року було 5 млн 500 тис. га.
“В умовах війни аграрії опинилися в надскладних умовах. Водночас українці, одночасно відстоюючи суверенітет і цілісність України, продовжують закладати гарантії продовольчої безпеки в нашій державі та в усьому світі. І зараз головними стали питання збору врожаю, його зберігання та подальшої реалізації в умовах військової агресії РФ”, – йдеться у повідомленні Комітету з питань аграрної та земельної політики.
- Раніше повідомлялося, що на тлі російського вторгнення український урожай може скоротитися на 20%.
- За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, посівна кампанія в Україні, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно.
- В Україні не очікують виникнення дефіциту на яйця, м’ясо птиці, молоко та овочі. У Міністерстві аграрної політики та продовольства впевнені, що внутрішній ринок залишиться стабільним, але може скоротитися експорт.
- Російське вторгнення в Україну спровокувало зростання цін на сировинні товари. Внаслідок цього відновлення частини Африки було зупинено, а також посилилися проблеми через продовольчу безпеку регіону.