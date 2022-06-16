В умовах воєнного стану українські аграрії завершили найважчу посівну кампанію за всю історію незалежності України.

Про це повідомляє Комітет з питань аграрної та земельної політики.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів вдалось засіяти лише три чверті орних земель України. Все це через те, що аграрії зіткнулися з нестачею палива, обстрілами, мінуванням території та проблемами з логістикою.

За прогнозами Мінагрополітики в Україні має бути повне забезпечення внутрішнього споживання всіма ключовими сільськогосподарськими культурами на рівні 65 млн тонн зернових, зернобобових та олійних. Також передбачається експорт в обсязі близько 30 млн тонн.

Окрім того, цьогоріч змінилася пріоритетність щодо посівних культур.Найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника та сої.

Наприклад, якщо у 2021 році ярої пшениці було посіяно 42 тис. га, то цього року – майже 200 тис. га. Тому що пшениця важлива для продовольчої безпеки та менш вибаглива культура з точки зору матеріальних ресурсів.

Проте соя залишилася на рівні минулого року – близько 1 250 га.

Площі посівів під соняшник скоротилися несуттєво і зберегли високий показник у 4 млн 700 тис. га.

Натомість відбулося скорочення посівів кукурудзи. Цього року 4 млн 600 тис., а минулого року було 5 млн 500 тис. га.