Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

“4-го березня Україна буде чи не найтеплішою в Європі. Завтра – увага! – в нас очікується +12 +18 градусів, а на Півдні та місцями в Центрі може бути й до +20 градусів”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, на крайньому заході повітря прогріється до +5 +10 градусів і лише там же пройдуть дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

У Києві завтра буде квітнева погода, тепло і сухо, до +15 градусів.