Кабінет Міністрів збільшив термін дії COVID-сертифікатів для вакцинованих проти коронавірусу зі 180 до 365 днів.

Про це йдеться в постанові Уряду від 13 вересня 2021 року № 954.

Так, в Україні діятимуть різні COVID-сертифікати: з інформацією про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) та одужання від коронавірусу.

Термін дії до 365 днів збільшили і для міжнародних COVID-сертифікатів, і для внутрішніх.

У зв’язку з цим від 20 вересня після щеплення двома дозами вакцини проти коронавірусу або з 14-го дня після імунізації однодозною речовиною можна буде отримати “зелений“ COVID-сертифікат. Він буде чинний 365 днів, раніше термін був 180 днів.

Крім того, після вакцинації однією дозою дводозним препаратом можна отримати “жовтий“ документ, його термін дії складає 120 днів із моменту щеплення.