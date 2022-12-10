В Україні завершується збір врожаю зернових та зернобобових культур, зараз вже намолочено 43,6 мільйона тонн зерна.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними відомства:

пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;

ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;

гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;

кукурудзи на зерно обмолочено 2,8 млн га (66%), при врожайності 61,9 ц/га намолочено 17,2 млн тонн;

гречки обмолочено 115 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 157 тис. тонн;

проса обмолочено 43,2 тис. га (97%), при врожайності 23,0 ц/га намолочено 99,5 тис. тонн.

Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,6 млн га (98%), намолочено 10 млн тонн насіння при врожайності 21,8 ц/га;

сої проведено на площі 1,5 млн га (98%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,2 ц/га;

ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;

цукрових буряків викопано на площі 176,7 тис. га (98%) накопано 8,9 млн тонн солодких коренів при врожайності 502 ц/га.

Зазначимо, що російські загарбники викрали та вивезли з України пшениці не менш ніж на 1 мільярд доларів. Відтак, з непідконтрольних Україні територій було зібрано майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях, а незібрані площі переважно розташовувались вздовж лінії фронту.

Майже чверть української пшениці вирощується на тимчасово окупованих Росією територіях. Оцінки NASA Harvest стосуються пшениці й поки що виключають інші культури чи продукти харчування, які зберігалися на складах.

Російські кораблі експортували зерно, ймовірно, до різних країн, зокрема в Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів. Натомість Росія заперечує викрадення українського зерна, але офіційні особи публічно заявляють про відновлення постачань зерна з тимчасово окупованих портів.

Своєю чергою, головний прокурор Швейцарії, провідного центру торгівлі сировиною, попередив, що комерціалізація награбованої сировини може розцінюватися як воєнний злочин. Команда NASA Harvest підрахувала, що аграрії цього року в Україні зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що на кілька мільйонів тонн перевищує інші провідні прогнози.