У результаті збирання ранніх зернових та зернобобових культур намолочено 1,1 млн тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Майже у всіх областях України аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 417,3 тис. га (3%) при врожайності 26,3 ц/га. Загалом зібрано 1,1 млн тонн зерна.

Наприклад, озимого ячменю обмолочено 254,3 тис. га при врожайності 28,2 ц/га, відповідно намолочено – 717,8 тис. тонн. Натомість озимої пшениці обмолочено 147,9 тис. га при врожайності 24,1 ц/га, зібрано – 355,8 тис. тонн. Гороху обмолочено 15,1 тис. га, при врожайності 16,2 ц/га, намолочено – 24,6 тис. тонн.

Окрім того, сільгосптоваровиробники 8 областей розпочали збирання озимого ріпака. Обмолочено на площі 43,5 тис. га, (4%), намолочено 67,3 тис. тонн насіння при урожайності 15,5 ц/га.

Нагадаємо, що продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочала новий проєкт на суму 17 мільйонів доларів, щоб допомогти українським фермерам зберегти урожай та забезпечити експорт найважливіших сільськогосподарських товарів на міжнародні ринки.

Метою цього проєкту є відновлення потужностей для зберігання зерна та функціональності ланцюжків постачання – від збирання врожаю до експорту. А також збереження виробничого потенціалу українських фермерів для забезпечення безперервності виробництва у майбутньому.