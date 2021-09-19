Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні заявила, що злочини щодо представників та представниць ЛГБТ не розслідуються правоохоронними органами.

Про це повідомляється на сайті Amnesty International в Україні.

“Представники та представниці ЛГБТІ-спільноти систематично страждають від злочинів на ґрунті ненависті, однак неохоче повідомляють про них, не довіряючи поліції та побоюючись подальших утисків”, – зазначила Оксана Покальчук.

За її словами, у разі звернення до правоохоронних органів такі злочини рідко ефективно розслідуються, а порушникам натомість висувають дрібні обвинувачення або не висувають взагалі.

“Це свідчить і про відсутність ефективних законів щодо злочинів на ґрунті ненависті й неготовність поліції належним чином їх розслідувати. Саме тому КиївПрайд має стати поштовхом для якісних і важливих змін, які гарантуватимуть ЛГБТІ-людям безпечні умови життя та рівність прав”, — повідомила Покальчук.

Нагадаємо, що сьогодні від Золотих воріт до площі Льва Толстого пройшлися близько 7 тисяч учасників і учасниць Маршу. Цього року головна тема КиївПрайду — “Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки”.

Фото: #Букви

Сьогодні, 19 вересня, центром Києва пройшов Марш рівності, у якому взяло участь більше семи тисяч людей.