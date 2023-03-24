Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.
Зазначається, що сьогодні працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Зокрема, активна робота гідроелектростанцій зберігається протягом доби і додатково зростає, покриваючи пікові години споживання в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії.
За даними “Укренерго”, обсяг доступної потужності генерації підвищує операційну безпеку енергосистеми та дозволяє проводити ремонти на деяких електростанціях.
У компанії зазначили, що у Житомирській області – через значні пошкодження мереж внаслідок неодноразових атак з боку РФ – застосовуються обмеження споживання. Натомість в інших регіонах обмежень у мережах “Укренерго”, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає.
Все ще складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі. Через небезпеку обстрілів ремонтних бригад відновлення електропостачання у цих регіонах ускладнене.
Щодо ремонтних робіт, то найбільші зусилля докладаються зараз для усунення мережевих обмежень та підвищення надійності живлення у Житомирській області. Відновлювальні роботи тривають також на всіх інших об’єктах “Укренерго”, пошкоджених російськими масованими атаками.
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