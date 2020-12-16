Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні змінив порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

Зокрема, уряд схвалив проєкт постанови “Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів” з метою вдосконалення існуючої процедури державної реєстрації транспортних засобів.

Документом передбачені наступні зміни:

– запровадження можливості подання документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів, із застосуванням засобів електронного кабінету водія;

– передбачається можливість відчуження транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину, без їх перереєстрації на спадкоємця;

– забороняється перереєстрація транспортного засобу, крім випадків, не пов’язаних з його відчуженням, у разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості стосовно власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників;

– визначається порядок перереєстрації транспортних засобів, що належать юридичним особам недержавної форми власності, а також транспортних засобів, які є внесками учасників до статутного фонду господарських товариств;

– визначається порядок державної реєстрації (перереєстрації) переобладнаних транспортних засобів;

– визначається порядок скасування державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів;

– визначається порядок зняття з обліку транспортних засобів у зв’язку із зміною органу реєстрації.