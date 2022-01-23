Про таке розповів науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.
Знахідка датується серединою першого тисячоліття до нашої ери й належить до скіфського періоду. Вчені підтвердили факт заселення первісного Вододільного пагорба між Стиром та Сапалаївкою. Наразі археологам необхідно провести роботи в межах історичного ядра міста Луцька.
Волинська археологічна експедиція провела наукову експертизу по вулиці Ярощука, 12.
“Лучанами віддавна маркувалась ця територія по цікавому зразку садиби періоду Волинського воєводства, знесеній у квітні 2021 року. Археологічно, згідно з чинним Історико-архітектурним опорним планом міста Луцька, ця територія належить до Зони охорони археологічно цінного культурного шару II категорії”, — додав Віктор Баюк.
Дослідники провели операцію по вивченню початкової типографії ділянки, стратиграфії культурного шару. Вони виявили матеріали ранньомодерного, пізньосередньовічного та давньоруського часів.
- Нагадаємо, нові сенсаційні знахідки часів Римської імперії археологи виявили поблизу села Карів Червоноградського району. Їх датують початком III ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.
- Також у турецькій провінції Анталія, в районі Сіде, під час археологічних розкопок виявили залишки стародавніх споруд: під знесеним будинком археологи розкопали кілька будівель. Добре збереглася синагога VII століття.
- У Великій Британії знайшли рештки іхтіозавра завдовжки 10 метрів та віком близько 180 мільйонів років. Це найбільша знайдена скам’янілість цього “морського дракона”.