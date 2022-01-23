Українські археологи знайшли фрагменти кераміки ранньозалізного часу. Старовинну скіфську кераміку виявили під час експедиції у Луцьку.

Про таке розповів науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

Знахідка датується серединою першого тисячоліття до нашої ери й належить до скіфського періоду. Вчені підтвердили факт заселення первісного Вододільного пагорба між Стиром та Сапалаївкою. Наразі археологам необхідно провести роботи в межах історичного ядра міста Луцька.

Волинська археологічна експедиція провела наукову експертизу по вулиці Ярощука, 12.

“Лучанами віддавна маркувалась ця територія по цікавому зразку садиби періоду Волинського воєводства, знесеній у квітні 2021 року. Археологічно, згідно з чинним Історико-архітектурним опорним планом міста Луцька, ця територія належить до Зони охорони археологічно цінного культурного шару II категорії”, — додав Віктор Баюк.

Дослідники провели операцію по вивченню початкової типографії ділянки, стратиграфії культурного шару. Вони виявили матеріали ранньомодерного, пізньосередньовічного та давньоруського часів.