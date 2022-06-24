В Україні очищено понад 62 тисячі гектарів території та знешкоджено більше ніж 45 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За приблизними підрахунками, для розмінування України знадобиться 10 років. Проте це – доволі оптимістичні терміни. Адже ще невідомо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії, і що виявиться, коли їх звільнять від російських окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових війн.

Наразі вже звільнено більше як 62 тисячі гектарів території України та знешкоджено 45 тисяч вибухівок. Також фахівці ДСНС проводять розмінування водних об’єктів.

“Наші рятувальники та піротехніки працюють над тим, щоб очистити акваторії. Наразі очищено близько 33 гектарів акваторій – на Київщині, Сумщині, на Запоріжжі, Миколаївщині. Також знешкоджено 664 вибухонебезпечні предмети”, – зазначив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

На сьогодні в Україні місцеві органи виконавчої влади визначили 240 місць відпочинку на водних об’єктах. З них 194 мають пляж.

Не розпочали купальні сезони ті області, які деокуповані, або де проходять бойові дії. Місто Київ також не відкриває пляжі.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій не рекомендує виходити на відпочинок біля водойм на Київщині, Сумщині, Донеччині, Чернігівщині, Одещині, Запоріжжі, Харківщині та Миколаївщині – аж допоки не буде очищено території.