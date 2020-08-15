Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

За минулу добу 33 людини померли, а 633 – одужали.

Найбільше випадків зафіксовано у Харківській області – 254, у Києві – 232, а також у Чернівецькій (170), Івано-Франківській (148) та Одеській (139) областях.

Загальна кількість випадків COVID-19 в Україні зросла до 89719.

Загалом одужали вже 46 797 людей, померли – 2 044.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 175 випадків;
  • Волинська область — 4 590 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 699 випадків;
  • Донецька область — 1 073 випадки;
  • Житомирська область — 2 377 випадків;
  • Закарпатська область — 6 170 випадків;
  • Запорізька область — 1 052 випадки;
  • Івано-Франківська область — 6 468 випадків;
  • Кіровоградська область — 739 випадків;
  • м. Київ — 10 392 випадки;
  • Київська область — 4 495 випадків;
  • Львівська область — 11 824 випадки;
  • Луганська область — 178 випадків;
  • Миколаївська область — 797 випадків;
  • Одеська область — 4 871 випадок;
  • Полтавська область — 544 випадки;
  • Рівненська область — 7 433 випадки;
  • Сумська область — 815 випадків;
  • Тернопільська область — 3 635 випадків;
  • Харківська область — 5 837 випадків;
  • Херсонська область — 294 випадки;
  • Хмельницька область — 1 539 випадків;
  • Чернівецька область — 7 434 випадки;
  • Черкаська область — 1 114 випадки;
  • Чернігівська область — 1 174 випадки.

  • У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
  • В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
  • В Україні діють оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”. У кожній з них – свої обмеження.