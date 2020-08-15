Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
За минулу добу 33 людини померли, а 633 – одужали.
Найбільше випадків зафіксовано у Харківській області – 254, у Києві – 232, а також у Чернівецькій (170), Івано-Франківській (148) та Одеській (139) областях.
Загальна кількість випадків COVID-19 в Україні зросла до 89719.
Загалом одужали вже 46 797 людей, померли – 2 044.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3 175 випадків;
- Волинська область — 4 590 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 699 випадків;
- Донецька область — 1 073 випадки;
- Житомирська область — 2 377 випадків;
- Закарпатська область — 6 170 випадків;
- Запорізька область — 1 052 випадки;
- Івано-Франківська область — 6 468 випадків;
- Кіровоградська область — 739 випадків;
- м. Київ — 10 392 випадки;
- Київська область — 4 495 випадків;
- Львівська область — 11 824 випадки;
- Луганська область — 178 випадків;
- Миколаївська область — 797 випадків;
- Одеська область — 4 871 випадок;
- Полтавська область — 544 випадки;
- Рівненська область — 7 433 випадки;
- Сумська область — 815 випадків;
- Тернопільська область — 3 635 випадків;
- Харківська область — 5 837 випадків;
- Херсонська область — 294 випадки;
- Хмельницька область — 1 539 випадків;
- Чернівецька область — 7 434 випадки;
- Черкаська область — 1 114 випадки;
- Чернігівська область — 1 174 випадки.
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