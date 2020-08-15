В Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу COVID-19. За минулу добу, 14 серпня, виявили 1 847 нових випадків.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

За минулу добу 33 людини померли, а 633 – одужали.

Найбільше випадків зафіксовано у Харківській області – 254, у Києві – 232, а також у Чернівецькій (170), Івано-Франківській (148) та Одеській (139) областях.

Загальна кількість випадків COVID-19 в Україні зросла до 89719.

Загалом одужали вже 46 797 людей, померли – 2 044.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 175 випадків;

Волинська область — 4 590 випадків;

Дніпропетровська область — 1 699 випадків;

Донецька область — 1 073 випадки;

Житомирська область — 2 377 випадків;

Закарпатська область — 6 170 випадків;

Запорізька область — 1 052 випадки;

Івано-Франківська область — 6 468 випадків;

Кіровоградська область — 739 випадків;

м. Київ — 10 392 випадки;

Київська область — 4 495 випадків;

Львівська область — 11 824 випадки;

Луганська область — 178 випадків;

Миколаївська область — 797 випадків;

Одеська область — 4 871 випадок;

Полтавська область — 544 випадки;

Рівненська область — 7 433 випадки;

Сумська область — 815 випадків;

Тернопільська область — 3 635 випадків;

Харківська область — 5 837 випадків;

Херсонська область — 294 випадки;

Хмельницька область — 1 539 випадків;

Чернівецька область — 7 434 випадки;

Черкаська область — 1 114 випадки;

Чернігівська область — 1 174 випадки.