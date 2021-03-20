За минулу добу, 19 березня, в Україні зафіксували 15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 369 осіб;

летальних випадків – 260;

одужало – 5 190 осіб;

здійснено тестувань за добу – 114 719 (зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 1 535 218 осіб;

одужало – 1 253 972 особи;

летальних випадків – 29 775;

проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 070 випадків;

Вінницька область – 823 випадки;

Волинська область – 240 випадків;

Дніпропетровська область – 1 104 випадки;

Донецька область – 583 випадки;

Житомирська область – 1 082 випадок;

Закарпатська – 366 випадків;

Запорізька область – 485 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 1 036 випадків;

Кіровоградська область – 137 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 1 180 випадків;

Миколаївська область – 408 випадків;

Одеська область – 1 037 випадків;

Полтавська область – 400 випадків;

Рівненська область – 432 випади;

Сумська область – 564 випадки;

Тернопільська область – 598 випадків;

Харківська область – 754 випадки;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 871 випадок;

Черкаська область – 582 випадки;

Чернівецька область – 539 випадків;

Чернігівська область – 386 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за 18 березня в Україні зафіксували 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник з листопада 2020 року.