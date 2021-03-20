Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 369 осіб;
- летальних випадків – 260;
- одужало – 5 190 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 114 719 (зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 535 218 осіб;
- одужало – 1 253 972 особи;
- летальних випадків – 29 775;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 070 випадків;
- Вінницька область – 823 випадки;
- Волинська область – 240 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
- Донецька область – 583 випадки;
- Житомирська область – 1 082 випадок;
- Закарпатська – 366 випадків;
- Запорізька область – 485 випадків;
- Івано-Франківська область – 410 випадків;
- Київська область – 1 036 випадків;
- Кіровоградська область – 137 випадків;
- Луганська область – 115 випадків;
- Львівська область – 1 180 випадків;
- Миколаївська область – 408 випадків;
- Одеська область – 1 037 випадків;
- Полтавська область – 400 випадків;
- Рівненська область – 432 випади;
- Сумська область – 564 випадки;
- Тернопільська область – 598 випадків;
- Харківська область – 754 випадки;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 871 випадок;
- Черкаська область – 582 випадки;
- Чернівецька область – 539 випадків;
- Чернігівська область – 386 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за 18 березня в Україні зафіксували 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник з листопада 2020 року.
- З 18 березня у Харківській області посилюють карантин і переводять середню та старшу школу на дистанційне навчання.
- З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади вирішили запровадити посилений карантин, який діятиме до 28 березня.
- В ніч із п’ятниці на суботу о 00:00 20 березня у Києві починають діяти суворі карантинні обмеження.