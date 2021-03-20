Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 369 осіб;
  • летальних випадків – 260;
  • одужало – 5 190 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 114 719 (зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 1 535 218 осіб;
  • одужало – 1 253 972 особи;
  • летальних випадків – 29 775;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 070 випадків;
  • Вінницька область – 823 випадки;
  • Волинська область – 240 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
  • Донецька область – 583 випадки;
  • Житомирська область – 1 082 випадок;
  • Закарпатська – 366 випадків;
  • Запорізька область – 485 випадків;
  • Івано-Франківська область – 410 випадків;
  • Київська область – 1 036 випадків;
  • Кіровоградська область – 137 випадків;
  • Луганська область – 115 випадків;
  • Львівська область – 1 180 випадків;
  • Миколаївська область – 408 випадків;
  • Одеська область – 1 037 випадків;
  • Полтавська область – 400 випадків;
  • Рівненська область – 432 випади;
  • Сумська область – 564 випадки;
  • Тернопільська область – 598 випадків;
  • Харківська область – 754 випадки;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 871 випадок;
  • Черкаська область – 582 випадки;
  • Чернівецька область – 539 випадків;
  • Чернігівська область – 386 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за 18 березня в Україні зафіксували 15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник з листопада 2020 року.