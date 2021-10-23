В Україні знову понад 23 тисячі нових випадків COVID-19

За минулу добу, 22 жовтня, в Україні зафіксували 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 777 дітей та 438 медпрацівник.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 362 особи. Водночас одужало 8 330 осіб, а летальних випадків зафіксовано 483.

За весь час епідемії в Україні захворіли – 2 748 614 осіб; одужали – 2 369 695 осіб; летальних випадків – 63 486; проведено ПЛР-тестувань – 13 927 353.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) і Донецькій (1230) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1221 випадок;

Вінницька область – 428 випадків;

Волинська область – 517 випадків;

Дніпропетровська область – 1832 випадки;

Донецька область – 1230 випадків;

Житомирська область – 1145 випадків;

Закарпатська область – 350 випадків;

Запорізька область – 1136 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 975 випадків;

Кіровоградська область – 157 випадків;

Луганська область – 652 випадки;

Львівська область – 1754 випадки;

Миколаївська область – 483 випадки;

Одеська область – 1499 випадків;

Полтавська область – 1094 випадки;

Рівненська область – 946 випадків;

Сумська область – 1085 випадків;

Тернопільська область – 557 випадків;

Харківська область – 1409 випадків;

Херсонська область – 956 випадків;

Хмельницька область – 1075 випадків;

Черкаська область – 683 випадки;

Чернівецька область – 576 випадків;

Чернігівська область – 831 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 289 468. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані – 86 203 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.