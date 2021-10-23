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В Україні знову понад 23 тисячі нових випадків COVID-19

За минулу добу, 22 жовтня, в Україні зафіксували 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 777 дітей та 438 медпрацівник.

Субота, 23 жовтня 2021, 09:00

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 362 особи. Водночас одужало 8 330 осіб, а летальних випадків зафіксовано 483.

За весь час епідемії в Україні захворіли – 2 748 614 осіб; одужали – 2 369 695 осіб; летальних випадків – 63 486; проведено ПЛР-тестувань – 13 927 353.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754),  Одеській (1499), Харківській (1409) і Донецькій (1230) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1221 випадок;
  • Вінницька область – 428 випадків;
  • Волинська область – 517 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1832 випадки;
  • Донецька область – 1230 випадків;
  • Житомирська область – 1145 випадків;
  • Закарпатська область – 350 випадків;
  • Запорізька область – 1136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 638 випадків;
  • Київська область – 975 випадків;
  • Кіровоградська область – 157 випадків;
  • Луганська область – 652 випадки;
  • Львівська область – 1754 випадки;
  • Миколаївська область – 483 випадки;
  • Одеська область – 1499 випадків;
  • Полтавська область – 1094 випадки;
  • Рівненська область – 946 випадків;
  • Сумська область – 1085 випадків;
  • Тернопільська область – 557 випадків;
  • Харківська область – 1409 випадків;
  • Херсонська область – 956 випадків;
  • Хмельницька область – 1075 випадків;
  • Черкаська область – 683 випадки;
  • Чернівецька область – 576 випадків;
  • Чернігівська область – 831 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 289 468. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані – 86 203 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

  • Нагадаємо, з 23 вересня, в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.
  • 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.
  • 15 жовтня Кабмін установив червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
  • 20 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.
Теги: Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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