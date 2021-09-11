Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Тож минулої доби  було ушпиталено – 1 102 особи. Водночас одужало – 1 738 осіб, а летальних випадків зафіксовано 69.

За добу було протестовано 33 162 особи методом ПЛР, 7 879 осіб – методом ІФА, 24 364 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 314 423 особи; одужали – 2 220 611 осіб; летальних випадків – 54 320; проведено ПЛР-тестувань – 12 250 193.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у Києві (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 370 випадків;
  • Вінницька область – 77 випадків;
  • Волинська область – 89 випадків;
  • Дніпропетровська область – 278 випадків;
  • Донецька область – 188 випадків;
  • Житомирська область – 162 випадки;
  • Закарпатська область – 38 випадків;
  • Запорізька область – 186 випадків;
  • Івано-Франківська область – 118 випадків;
  • Київська область – 149 випадків;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 131 випадок;
  • Львівська область – 379 випадків;
  • Миколаївська область – 49 випадків;
  • Одеська область – 215 випадків;
  • Полтавська область – 82 випадки;
  • Рівненська область – 110 випадків;
  • Сумська область – 91 випадок;
  • Тернопільська область – 135 випадків;
  • Харківська область – 341 випадок;
  • Херсонська область – 67 випадків;
  • Хмельницька область – 119 випадків;
  • Черкаська область – 124 випадки;
  • Чернівецька область – 251 випадок;
  • Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
  • 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
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