Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Тож минулої доби було ушпиталено – 1 102 особи. Водночас одужало – 1 738 осіб, а летальних випадків зафіксовано 69.
За добу було протестовано 33 162 особи методом ПЛР, 7 879 осіб – методом ІФА, 24 364 особи – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 314 423 особи; одужали – 2 220 611 осіб; летальних випадків – 54 320; проведено ПЛР-тестувань – 12 250 193.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у Києві (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 370 випадків;
- Вінницька область – 77 випадків;
- Волинська область – 89 випадків;
- Дніпропетровська область – 278 випадків;
- Донецька область – 188 випадків;
- Житомирська область – 162 випадки;
- Закарпатська область – 38 випадків;
- Запорізька область – 186 випадків;
- Івано-Франківська область – 118 випадків;
- Київська область – 149 випадків;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 131 випадок;
- Львівська область – 379 випадків;
- Миколаївська область – 49 випадків;
- Одеська область – 215 випадків;
- Полтавська область – 82 випадки;
- Рівненська область – 110 випадків;
- Сумська область – 91 випадок;
- Тернопільська область – 135 випадків;
- Харківська область – 341 випадок;
- Херсонська область – 67 випадків;
- Хмельницька область – 119 випадків;
- Черкаська область – 124 випадки;
- Чернівецька область – 251 випадок;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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