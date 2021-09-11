За минулу добу, 10 вересня, в Україні зафіксували 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед низ 387 дітей та 76 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Тож минулої доби було ушпиталено – 1 102 особи. Водночас одужало – 1 738 осіб, а летальних випадків зафіксовано 69.

За добу було протестовано 33 162 особи методом ПЛР, 7 879 осіб – методом ІФА, 24 364 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 314 423 особи; одужали – 2 220 611 осіб; летальних випадків – 54 320; проведено ПЛР-тестувань – 12 250 193.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у Києві (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 370 випадків;

Вінницька область – 77 випадків;

Волинська область – 89 випадків;

Дніпропетровська область – 278 випадків;

Донецька область – 188 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 38 випадків;

Запорізька область – 186 випадків;

Івано-Франківська область – 118 випадків;

Київська область – 149 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 131 випадок;

Львівська область – 379 випадків;

Миколаївська область – 49 випадків;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 82 випадки;

Рівненська область – 110 випадків;

Сумська область – 91 випадок;

Тернопільська область – 135 випадків;

Харківська область – 341 випадок;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 119 випадків;

Черкаська область – 124 випадки;

Чернівецька область – 251 випадок;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.