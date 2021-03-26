В Україні за минулу добу зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - 18 132. Захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України:

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 826 осіб;

летальних випадків – 326;

одужало – 7 138 осіб;

здійснено тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 614 707 осіб;

одужало – 1 290 158 осіб;

летальних випадків – 31 461;

проведено ПЛР-тестувань – 7 889 544.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 164 випадки;

Вінницька область – 848 випадків;

Волинська область – 356 випадків;

Дніпропетровська область – 1 358 випадків;

Донецька область – 725 випадків;

Житомирська область – 891 випадок;

Закарпатська – 429 випадків;

Запорізька область – 519 випадків;

Івано-Франківська область – 402 випадки;

Київська область – 1 139 випадків;

Кіровоградська область – 193 випадки;

Луганська область – 131 випадок;

Львівська область – 1 304 випадки;

Миколаївська область – 534 випадки;

Одеська область – 1 545 випадків;

Полтавська область – 669 випадків;

Рівненська область – 554 випадки;

Сумська область – 633 випадки;

Тернопільська область – 627 випадків;

Харківська область – 1 204 випадки;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 1 040 випадків;

Черкаська область – 704 випадки;

Чернівецька область – 587 випадків;

Чернігівська область – 399 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).