Про це повідомляє МОЗ України:
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 826 осіб;
- летальних випадків – 326;
- одужало – 7 138 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 119 087 (зокрема методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 614 707 осіб;
- одужало – 1 290 158 осіб;
- летальних випадків – 31 461;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 889 544.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 164 випадки;
Вінницька область – 848 випадків;
Волинська область – 356 випадків;
Дніпропетровська область – 1 358 випадків;
Донецька область – 725 випадків;
Житомирська область – 891 випадок;
Закарпатська – 429 випадків;
Запорізька область – 519 випадків;
Івано-Франківська область – 402 випадки;
Київська область – 1 139 випадків;
Кіровоградська область – 193 випадки;
Луганська область – 131 випадок;
Львівська область – 1 304 випадки;
Миколаївська область – 534 випадки;
Одеська область – 1 545 випадків;
Полтавська область – 669 випадків;
Рівненська область – 554 випадки;
Сумська область – 633 випадки;
Тернопільська область – 627 випадків;
Харківська область – 1 204 випадки;
Херсонська область – 177 випадків;
Хмельницька область – 1 040 випадків;
Черкаська область – 704 випадки;
Чернівецька область – 587 випадків;
Чернігівська область – 399 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).
- Станом на 25 березня в Україні підтверджено понад 16,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником, та найбільшу за весь час кількість смертей за добу.