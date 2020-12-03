Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків COVID-19. Захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 739 осіб;
  • летальних випадків – 243;
  • одужало – 15 372 особи;
  • зроблено тестувань за добу – 72 678 (зокрема методом ПЛР – 47 172, методом ІФА – 25 506).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 772 760 осіб;
  • одужало – 384 426 осіб;
  • летальних випадків – 12 960;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 654 206.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 75 376 випадків;
  • Вінницька область – 17 988 випадків;
  • Волинська область – 25 121 випадок;
  • Дніпропетровська область – 40 966 випадків;
  • Донецька область – 24 175 випадків;
  • Житомирська область – 30 630 випадків;
  • Закарпатська область – 23 880 випадків;
  • Запорізька область – 33 615 випадків;
  • Івано-Франківська область – 38 080 випадків;
  • Київська область – 40 427 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 701 випадок;
  • Луганська область – 6 610 випадків;
  • Львівська область – 48 144 випадки;
  • Миколаївська область – 19 894 випадки;
  • Одеська область – 47 920 випадків;
  • Полтавська область – 23 926 випадків;
  • Рівненська область – 32 223 випадки;
  • Сумська область – 31 184 випадки;
  • Тернопільська область – 28 673 випадки;
  • Харківська область – 57 267 випадків;
  • Херсонська область – 11 087 випадків;
  • Хмельницька область – 30 943 випадки;
  • Черкаська область – 24 776 випадків;
  • Чернівецька область – 34 432 випадки;
  • Чернігівська область – 19 722 випадки.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

  • Станом на 2 грудня в Україні за добу одужало від коронавірусу COVID-19 більше людей, ніж захворіло.