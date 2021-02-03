Про це сьогодні під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

Він зазначив, що в Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу.

За словами прем’єра, посилений карантин був ефективним і знизив рівень захворюваності в Україні.

“Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності. Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19”, – сказав Шмигаль.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я поінформує про можливі зміни та критерії встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки — зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного. А відповідне рішення Уряд прийме найближчими днями.