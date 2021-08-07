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В Україні знову зафіксували понад тисячу нових випадків COVID-19

За минулу добу, 6 серпня, в Україні зафіксували 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 72, медпрацівників – 13.

Субота, 7 серпня 2021, 08:24

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 534 особи;сіб. Водночас, одужало – 1 393 особи а летальних випадків зафіксовано 20.
За добу було протестовано 22 273 особи методом ПЛР, 9 628 осіб – методом ІФА, 14 940 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 258 532 особи; одужали – 2 190 686 осіб; летальних випадків – 53 085; проведено ПЛР-тестувань – 11 509 815.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

  • У Моршині (Львівська область) повністю вакцинували 66% дорослого населення. Наразі там не зафіксованого жодного хворого на коронавірус.
Теги: Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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