В Україні зник безвісти громадянин Чехії, який на початку березня допомагав вивозити цивільне населення із сіл, розташованих на північно-західних околицях Київщини.

Про це повідомляють видання Radio Prague International та Voxpot.

Спершу про зникнення волонтера, на ім’я Томаш в районі Макарова журналістам повідомила громадянка Чехії. За її словами, він поїхав до України з перших днів повномасштабного російського вторгнення, оскільки “не зміг лишатись осторонь” і вирішив допомагати евакуювати цивільне населення. З 2 березня він перестав виходити на зв’язок.

Після відступу російської армії з Київщини журналісти повернулися під Макарів і серед розстріляних автомобілів знайшли автівку Томаша. Втім, самого чоловіка не знайшли ні поруч, ні серед усіх 133 ідентифікованих загиблих, про яких повідомляла поліція Макарова.

Зникнення волонтера підтвердили й у МЗС Чехії, проте інформації щодо його смерті дипломати не мають.