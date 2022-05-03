Про це повідомляють видання Radio Prague International та Voxpot.
Спершу про зникнення волонтера, на ім’я Томаш в районі Макарова журналістам повідомила громадянка Чехії. За її словами, він поїхав до України з перших днів повномасштабного російського вторгнення, оскільки “не зміг лишатись осторонь” і вирішив допомагати евакуювати цивільне населення. З 2 березня він перестав виходити на зв’язок.
Після відступу російської армії з Київщини журналісти повернулися під Макарів і серед розстріляних автомобілів знайшли автівку Томаша. Втім, самого чоловіка не знайшли ні поруч, ні серед усіх 133 ідентифікованих загиблих, про яких повідомляла поліція Макарова.
Зникнення волонтера підтвердили й у МЗС Чехії, проте інформації щодо його смерті дипломати не мають.
- Нагадаємо, заступниця очільника МВС Мері Акопян повідомила, що за два місяці повномасштабної війни до правоохоронних органів надійшло понад 7000 заяв щодо осіб, які зникли безвісти в Україні.
- Станом на 1 травня українські правоохоронці порушили 9 тисяч 158 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, які вчинили росіяни під час повномасштабного вторгнення.