Збройні сили України завдяки звичайним громадянам змогли лише минулої ночі знищити в одному місці близько 500 одиниць техніки окупантів. Місцеві жителі допомогають слідкувати за переміщенням техніки ворога, надсилаючи дані боту.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Цього разу зафіксували ворожу техніку у Харківській області. Вона знаходилася на Балаклійському ремонтному заводі.

“Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію!” — зазначили у повідомленні.

Для інформування СБУ щодо ворога створили чат-бот. Служба безпеки закликає громадян надалі надсилати інформацію про переміщення техніки окупантів. Для цього треба описати інформацію про техінку чітко та структуровано. За можливості указати геолокацію та час.