Про це повідомляє Служба безпеки України.
Цього разу зафіксували ворожу техніку у Харківській області. Вона знаходилася на Балаклійському ремонтному заводі.
“Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію!” — зазначили у повідомленні.
Для інформування СБУ щодо ворога створили чат-бот. Служба безпеки закликає громадян надалі надсилати інформацію про переміщення техніки окупантів. Для цього треба описати інформацію про техінку чітко та структуровано. За можливості указати геолокацію та час.
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