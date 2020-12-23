Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 16-20 грудня 2020 року.
Так, ідею відставки президента і призначення дострокових виборів глави держави зараз підтримують 39% респондентів (58% не підтримують).
Рівень підтримки цієї ідеї за останні півроку зріс: з 27% в травні до 39% в грудні (тобто на 12%).
Ідею розпуску Верховної Ради і дострокових парламентських виборів підтримують 58% респондентів (не підтримують 39%).
У листопаді 2019 року за розпуск ВР виступали 34%. Відтак, з листопада минулого року рівень підтримки розпуску Ради зріс на 24%.
Ініціативу відставки Уряду Дениса Шмигаля підтримують 60% респондентів (не підтримують – 35%). У вересні цього року за відставку Кабінету Міністрів виступали 51% українців (відтоді підтримка цієї ідеї зросла на 9%).
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
- Згідно із цим же опитуванням, рейтинг президента України Володимира Зеленського впав до 26,5%. Це менше, ніж він отримав у першому турі президентських виборів 2019 року.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.