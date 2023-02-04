Станом на 4 лютого 12:00 споживання електроенергії знизилося у порівнянні з будніми днями, відповідно зменшився дефіцит потужності.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

Крім того, збільшилося виробництво на теплових електростанціях. Також з ремонту вийшов один блок на тепловій електростанцій. Зокрема, завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції “Укренерго”, включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій.

Водночас в “Укренерго” зазначили, що наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається.

Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження.

У компанії зауважили, що внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК “Укренерго”, в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення. Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці “Укренерго” розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів.

Ремонтні бригади “Укренерго” та обленерго спільно працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення. Станом на сьогодні вже завершено ремонт та включено в роботу одну з ліній електропередачі на півдні країни. Це дозволить передати більше електроенергії у південний регіон країни, у тому числі у деокуповану Херсонщину.