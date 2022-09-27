Про це повідомили у МОЗ.
Зазначається, що за минулий тиждень в Україні коронавірусом COVID-19 захворіло 44 137 осіб. З них – 5 882 дітей та 1 030 медичних працівників. З цієї кількості:
- госпіталізовано – 6 667 осіб
- летальних випадків – 161
- одужало – 23 591 особи
Загалом, з початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло – 5 177 217 особи
- одужало – 4 988 317 особи
- летальних випадків – 109 206
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 058 946
Щодо вакцинації, то протягом минулого тижня від COVID-19 щепилось 110 329 осіб. З них 18,2% – щеплені першою дозою, 7,6% – другою дозою, 68,2% – першою бустерною дозою, 6% – другою бустерною дозою.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 105 536 осіб, з них дві дози отримали 15 314 839 людей, першу бустерну дозу – 2 165 577 людей, другу бустерну дозу – 30 931 людина.
У МОЗ наголосили, що близько 790 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,1 млн – першу бустерну дозу.
“Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби”, – повідомили у відомстві.
Дізнатись про діючі пункти щеплення та наявні у них вакцини від COVID-19 можна за посиланням.
- Американські вчені припустили, що існує зв’язок між самогубствами та захворюваністю на коронавірус COVID-19. Постраждалі частіше замислюються над тим, аби заподіяти собі шкоди відчуваючи депресію від втрати працездатності чи через нестерпний біль навіть після одужання.