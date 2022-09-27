За інформацією Міністерства охорони здоров'я, минулого тижня - з 19 по 25 вересня - в Україні зафіксовано зростання кількості хворих на COVID-19. Кількість летальних випадків сягнула 161 за тиждень.

Про це повідомили у МОЗ.

Зазначається, що за минулий тиждень в Україні коронавірусом COVID-19 захворіло 44 137 осіб. З них – 5 882 дітей та 1 030 медичних працівників. З цієї кількості:

госпіталізовано – 6 667 осіб

летальних випадків – 161

одужало – 23 591 особи

Загалом, з початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло – 5 177 217 особи

одужало – 4 988 317 особи

летальних випадків – 109 206

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 058 946

Щодо вакцинації, то протягом минулого тижня від COVID-19 щепилось 110 329 осіб. З них 18,2% – щеплені першою дозою, 7,6% – другою дозою, 68,2% – першою бустерною дозою, 6% – другою бустерною дозою.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 105 536 осіб, з них дві дози отримали 15 314 839 людей, першу бустерну дозу – 2 165 577 людей, другу бустерну дозу – 30 931 людина.

У МОЗ наголосили, що близько 790 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,1 млн – першу бустерну дозу.

“Саме тому нагадуємо про необхідність захистити себе перед традиційним зростанням кількості випадків захворювання. Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби”, – повідомили у відомстві.

Дізнатись про діючі пункти щеплення та наявні у них вакцини від COVID-19 можна за посиланням.