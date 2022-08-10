У липні українці придбали та зареєстрували 1732 автомобілі на електротязі, що у 2,3 раза більше, ніж торік та на 64% відносно показника попереднього місяця.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

Водночас частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% у липні 2021 року.

Так, найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається NISSAN Leaf. У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі.

Другий результат у VOLKSWAGEN е-Golf, за яку своїми гаманцями проголосували 151 автомобіліст.

На третьому місці – VOLKSWAGEN ID.4. В активі цієї моделі 134 реєстрації.

Окрім цього, до першої п’ятірки потрапили RENAULT Zoe – 112 шт. та TESLA Model 3 – 75 шт.

Всього, з початку року, український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис. машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.