Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.
Водночас частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала лише 11% проти 20% у липні 2021 року.
Так, найпопулярнішим легковим автомобілем на ринку повністю електричних авто залишається NISSAN Leaf. У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 288 авто цієї моделі.
Другий результат у VOLKSWAGEN е-Golf, за яку своїми гаманцями проголосували 151 автомобіліст.
На третьому місці – VOLKSWAGEN ID.4. В активі цієї моделі 134 реєстрації.
Окрім цього, до першої п’ятірки потрапили RENAULT Zoe – 112 шт. та TESLA Model 3 – 75 шт.
Всього, з початку року, український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис. машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
- Автовиробники Renault SA, Nissan Motor Co і Mitsubishi Motors Corp планують потроїти свої інвестиції для спільного розроблення електромобілів (EV). В Альянсі мають намір інвестувати $23 млрд у спільний проєкт.
- Водночас американська компанія EV Safe Charge створила робота Ziggy, який буде заряджати електричні автомобілі на місцях для паркування.
- Також стало відомо, що винахідник та підприємець Ілон Маск передав українській розвідці термінали Starlink, котрі “необхідні для спеціальних місій”.