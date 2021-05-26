В Україні зростуть виплати при народженні дитини: коли та на скільки?

У середу, 26 травня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Згідно з документом, в Україні вперше з 2014 року зросте розмір виплат при народженні дитини та встановлюється щорічна індексація.

З 1 січня 2022 року відбудеться підвищення виплат з бюджету при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

З 1 березня 2023 року і надалі щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін.

“Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини”, – зазначається у пояснювальній записці.

Додамо, що станом на 26 травня розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 гривень. 10 320 гривень батьки отримують одразу, а решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.