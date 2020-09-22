Максимальна кількість ліжок в українських лікарнях, яку можна відвести для лікування хворих на коронавірус COVID-19, становить 50 – 52 тисячі.

Про це розповів в інтерв’ю LB.ua міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Коли переобладнується лікарня, то змінюються маршрути пацієнта. Ми чітко знаємо, в якому регіоні як ми можемо змінити маршрут. Щоб там було кардіологічне відділення, куди можна привезти хворих тощо. Тому ми й кажемо, що максимальна кількість ліжок, яку можемо розгорнути під COVID-19, це 50 – 52 тисячі. Більше не можна. А оці всі фантазії, що можна десь розгорнути ліжка… Я ж кажу, що в нас в країні багато фантазерів”, – зазначив він.

Голова МОЗ уточнив, що станом на сьогодні вже виділено під COVID-19 близько 36 тисяч ліжок.

“Ми хочемо збільшити ще на 16 тисяч ліжок. Це максимальна кількість ліжок, яка в країні може бути виділена під COVID-19”, – заявив він.

Степанов наголосив, що кількість заповнених ліжок є найкритичнішим показником.

“Тому що це показник того, чи здатні ми надавати медичну допомогу. Здатність, звичайно, обмежена”, – розповів він.

За словами міністра, в Україні “поки немає потреби в розгортанні польових госпіталів”.

“Якщо в нас заповняться всі ліжка, які відведені під COVID-19, то можемо розглянути питання, на яких стадіонах можливе ургентне розгортання ліжок. Але це буде дуже тимчасова міра”, – пояснив Степанов.