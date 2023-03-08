В українській енергосистемі вдалося вдалось сформувати резерв — «Укренерго»

В українській енергосистемі вже 25 днів відсутній дефіцит і нині він не прогнозуються. Завдяки цьому вдалося сформувати енергорезерв.

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.

На зниження дефіциту впливає збільшення світлового дня та поступове сезонне потепління.

На сьогодні працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Для покриття споживання достатньо генерації електроенергії в енергосистемі країні. Крім того, імпорт електроенергії незначний.

“Знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, забезпеченість ресурсом гідрогенерації та сезонне стрімке зростання ВДЕ дозволило сформувати в енергосистемі певний резерв потужності, що підвищує рівень надійності електропостачання та операційної безпеки енергосистеми”, – додали в Укренерго.

В Одеській області продовжують ремонтні роботи для підвищення надійності живлення регіону. На інших пошкоджених об’єктах “Укренерго” теж тривають роботи.