В українській енергосистемі вдалося вдалось сформувати резерв — «Укренерго»

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго”.
На зниження дефіциту впливає збільшення світлового дня та поступове сезонне потепління.
На сьогодні працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Для покриття споживання достатньо генерації електроенергії в енергосистемі країні. Крім того, імпорт електроенергії незначний.
“Знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, забезпеченість ресурсом гідрогенерації та сезонне стрімке зростання ВДЕ дозволило сформувати в енергосистемі певний резерв потужності, що підвищує рівень надійності електропостачання та операційної безпеки енергосистеми”, – додали в Укренерго.
В Одеській області продовжують ремонтні роботи для підвищення надійності живлення регіону. На інших пошкоджених об’єктах “Укренерго” теж тривають роботи.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вистояла на тлі зимового терору Росії. Він назвав це пʼятою поразкою президента РФ Володимира Путіна.
- Україна витримала найважчий опалювальний сезон й змогла пережити російський енергетичний терор, зокрема забезпечивши громадян теплом в оселях.
- За відсутності нових ударів з боку РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не обмежуватимуть споживання електроенергії.