Члени Української кіноакадемії вислови незгоду з рішенням Кабміну щодо продовження повноважень членів Ради державної підтримки кінематографії, наголошуючи, що воно порушує законодавство.

Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою Української кіноакадемії.

7 березня український уряд ухвалив постанову, відповідно до якої “повноваження членів Ради з державної підтримки кінематографії, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 277, продовжуються на весь період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а формування нового складу Ради з державної підтримки кінематографії в період воєнного стану не проводиться”.

У кіноакадемії наголосили, що це рішення суперечить українському законодавству “Про державну підтримку кінематографії”, адже відповідно до частини 1 Статті 9, члени Ради з державної підтримки кінематографії призначаються строком на два роки, після чого повноваження припиняються автоматично.

“Отже, згідно з Законом, повноваження чинного складу Ради не можуть бути подовжені. На жаль, прем’єр-міністр, не розібравшись, підписав рішення, що суперечить чинному законодавству: Кабінет Міністрів є вищим органом виконавчої влади, а зміни в закони, як вищий орган законодавчої влади, може вносити лише Верховна Рада. Нехтування Законом і перевищення повноважень органами виконавчої влади створює корупційні ризики, суперечить принципам верховенства права, суперечить європейському вектору розвитку держави”, – мовиться у заяві.

Більш того, члени Української кіноакадемії зауважили, що чинний склад Ради з держпідтримки кінематографії, неодноразово порушував закон “Про державну підтримку кінематографії”. До прикладу:

упродовж декількох місяців протягом 2022-23 років засідання відбувалися у закритому режимі, що суперечить п. 11 Статті 9;

деякі члени Ради, попри явні ознаки конфлікту інтересів, продовжують перебувати у складі Ради, порушуючи тим самим п. 3 Статті 9 Закону (робота на кінопроєктах, які отримали державне фінансування впродовж чинної каденції)

“Чинний склад Ради не має ані законного, ані морального права продовжувати свою діяльність понад визначені Законом терміни. Усі рішення цієї Ради після 31 березня 2023 року, коли закінчиться її каденція, будуть нелегітимними”, – мовиться у заяві.

Таким чином, Українська кіноакадемія вимагає, аби Кабмін скасував свою постанову № 203 від 7 березня 2023 року та доклав зусиль, аби відбувся чесний та прозорий конкурс нового складу Ради з державної підтримки кінематографії згідно з чинним законодавством.

Національна спілка кінематографістів України та Українська Гільдія Режисерів підтримують лист Української кіноакадемії.