Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ в Facebook.

“На 07.00 13 квітня в Збройних силах України зареєстровано 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, з них – 1 людина одужала і 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 214 осіб. кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби – 25 осіб”, – сказано в повідомленні.

Водночас в командуванні зазначають, що ввечері 12 квітня було підтверджено випадок коронавірусу у працівника ЗСУ, який ще з 8 квітня госпіталізований у Львівській обласній інфекційній лікарні. Його стан здоров’я тяжкий.

При цьому в медичних силах повідомляють, що найчастіше коронавірусна інфекція поширюється під час зустрічей військовослужбовців з близькими людьми (родичами або друзями), які не входять до кола осіб, з якими військові спілкуються щодня.