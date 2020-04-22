У Збройних силах України зареєстровано вже 43 випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

“На 7:00 22 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 43 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 4 людини одужали та 2 летальних випадки”, – йдеться у повідомленні.

Також на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 289 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 140 осіб.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 4 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Двоє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (ВМКЦ Південного регіону – 1 працівник ЗС України, Мукачівський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець), у Вінницькій та Закарпатській областях – по 1-му військовослужбовцю лікуються вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ зафіксували вже 39 випадків зараження COVID-19.

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