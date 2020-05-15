Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ.
“В ЗСУ хворіють на COVID-19 46 осіб. Всього за час пандемії одужали 65 осіб, є 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 266 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби, – 36 осіб”, – йдеться у повідомленні.
За минулу добу зареєстровано два нових випадки COVID-19 серед військовослужбовців.
У закладах охорони здоров’я лікується одна особа (Рівненський військовий госпіталь). У Харківській області один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.
- Раніше повідомлялося, що у Збройних силах України за добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на COVID-19.
- В Україні 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 483 нові випадки.