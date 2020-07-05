В українській армії за добу підтвердили ще 17 випадків зараження COVID-19

У Збройних силах України за добу зафіксовано ще 17 випадків захворювання на COVID-19, загалом хворіють 168 осіб.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 05 липня у Збройних Силах України хворіють 168 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 377 осіб, летальних випадків – 5”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 522 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 109 осіб.

За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на COVID-19. З них, у закладах охорони здоров’я перебувають 6 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 11 осіб.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.